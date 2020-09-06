سيئول 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسرفعت كوريا الجنوبية درجة التحذير من الأعاصير إلى الدرجة الثالثة وحالة التأهب لمواجهة الطوارئ إلى المستوى الثاني مع اقتراب إعصار "هايشن" من الأراضي الكورية.وأوضح المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أنه رفع درجة التحذير من الأعاصير من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، ورفع حالة التأهب لمواجهة الطوارئ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا اليوم حسب التوقيت المحلي.ويتحرك إعصار هايشن، وهو العاشر لهذا الموسم، في اتجاه الشمال/الشمال-الشرقي بسرعة 22 كيلومترًا في الساعة، في المياه على بعد 290 كيلومترًا جنوب شرق محافظة أوكيناوا اليابانية، في الساعة 9:00 صباح اليوم.ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى المياه الواقعة بين جزيرة "جيجو" الجنوبية ومنطقة "كيوشو" في اليابان صباح الاثنين، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الكورية.وكان المقر أصدر أمس الدرجة الثانية بشأن الأعاصير والمستوى الأول من حالة التأهب بدءًا من الساعة 11:00 صباح السبت.يشار إلى أن نظام التحذير من الأعاصير يتكون من 4 درجات، كما يحتوي نظام حالة التأهب على 3 مستويات.// انتهى //09:44ت م0023