رام الله 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين اثنين، من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت جلال داوود أبو سنينة، ونسيم ماهر الأطرش، بعد اقتحام منزليهما في منطقة وادي الهرية بمدينة الخليل.ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وفتشت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم.// انتهى //10:03ت م0025