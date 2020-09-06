الجزائر 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واستحدثت عناوين الصحف الجزائرية الصادرة اليوم عن مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر اليوم برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع الدستور الجديد للبلاد، تمهيدًا لعرضه على البرلمان بداية من غد للتصديق عليه قبل طرحه للاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه في الأول من شهر نوفمبر المقبل تزامنًا مع الذكرى 66 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.وأخبرت عن تسجيل وزارة الصحة أمس 298 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 46071 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 1549حالة وفاة.وأبرزت صحف الأحد، نبأ اسئتناف المفاوضات بين الفرقاء الليبيين على مستوى الخبراء، بداية من اليوم في المغرب، وسط جهود إقليمية ودولية لإنهاء الصراع الليبي تحسبًا لاستئناف المحادثات بين حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب الليبي في جنيف الأسبوع المقبل.وكتبت عن تنديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إعلان كل من كوسوفو وصربيا عن قرار فنح سفارات لهما في مدينة القدس المحتلة، واصفًا ذلك بالقرار الباطل.// انتهى //11:08ت م0040