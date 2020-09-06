بغداد 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأصيب شخصان أحدهما شرطي بجروح, بتفجيرعبوة ناسفة شمال غربي العاصمة العراقية بغداد، استهدفت عجلة تابعة لشركة متعاقدة مع قوات التحالف الدولي العاملة في العراق.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم بأن العبوة الناسفة انفجرت على العجلة المذكورة أثناء سيرها على طريق الشعلة السريع بشمال غربي بغداد، موضحة أن قوة أمنية باشرت الحادث, ونقلت الجريحين إلى المستشفى.// انتهى //11:13ت م0042