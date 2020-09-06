إسلام آباد 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم احتفال القوات المسلحة الباكستانية اليوم بالذكرى السنوية ليوم الدفاع الباكستاني الذي يصادف السادس من سبتمبر من كل عام.واهتمت بإعلان رئيس الوزراء عمران خان عن حزمة دعم مالي لتطوير مدينة كراتشي عاصمة المال والأعمال الباكستانية.وأخبرت صحف إسلام آباد عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الحالية والفيضانات الناجمة عنها في باكستان إلى 219 قتيلاً و158 مصابًا.وأشارت إلى ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في باكستان مجددًا بعد أن شهدت تراجعًا واضحًا خلال الأيام الماضية.وتطرقت إلى خروج مظاهرات في باكستان احتجاجاً على إعادة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.وتناقلت صحف الأحد أنباء مقتل سبعة عشر شخصًا جراء حريق شب بأحد المساجد في بنغلادش إثر انفجار اسطوانة للغاز.وتابعت الجهود الجارية على المستوى الدولي لتطوير اللقاح المناسب لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأخبرت عن تجاوز الإصابات بفيروس كورونا في الهند عن أربعة ملايين حالة لتنافس الهند بذلك البرازيل على المرتبة الثانية للدول التي تتصدر الإصابات بهذا الفيروس.وأشارت صحف باكستان إلى تجديد الصين دعوتها للهند إلى تجنب الوقوع في أي تطور يزيد من التوتر العسكري بين البلدين.// انتهى //11:21ت م0045