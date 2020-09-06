الخبر 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسيُنظّم فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقيّة بالتعاون مع جمعيّة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمُحافظة الخبر "هداية"، محاضرتين دعويتين الأولى تقام اليوم بعنوان " فضل الاستغفار " في جامع ابن مفلح السبيعي بمُحافظة الخُبر بحي الثقبة بعد صلاة العشاء ، والثانية يوم الأربعاء القادم بعنوان " كيف نحمي أبناءنا من الانحراف الفكري " في جامع إبراهيم العجمي بحي العليا بالخبر بعد صلاة المغرب.وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج والأنشطة الدعويّة التي يُنفّذها فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة في محافظات و مراكز المنطقة الشرقيّة لتوعية الناس بأمور دينهم و دنياهم.// انتهى //11:22ت م0046