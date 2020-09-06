تونس 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالفيضانات التي شهدتها بعض المحافظات التونسية على إثر هطول كميات كبيرة من الأمطار، مشيرةً إلى تواصل عمليات الإغاثة لمئات المنكوبين.وأشارت في موضوع آخر إلى استمرار تسجيل العشرات من الإصابات بفيروس كورونا في مختلف المحافظات التونسية وإعلان السلطات الصحية التونسية اتخاذ مزيد من الإجراءات.وكتبت الصحف عن بدء اتضاح ملامح الصفقة الأمريكية لحل الأزمة الليبية شيئاً فشيئاً ، مشيرةً إلى اقتراح واشنطن على أطراف الصراع في ليبيا تشكيل حكومة جديدة ونقل مقر السلطة من العاصمة الحالية طرابلس إلى وسط البلاد وتحديداً سرت.وتحدثت في الشأن العربي عن قرار مجلس الأمن والدفاع السوداني، عدّ البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات والارتفاع القياسي لمنسوب المياه.وتطرقت دوليًا عن إصابة 120 شخصًا على الأقل بالتسمم جراء استنشاقهم غاز الكلور السام في قرية زنجيرة الإيرانية، وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أربع دول تواجه خطر المجاعة وغياب الأمن الغذائي على نطاق واسع.// انتهى //11:44ت م0049