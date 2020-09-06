الرياض 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسرفع الأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتّاب العرب ورئيس الدورة السابعة لمجلس الأندية الأدبية رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي الأديب والناقد محمد بن عبدالله بودي التهنأة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.وأكد الأديب والناقد محمد بن عبدالله بودي، أن القرار بإنشاء هذا الكيان اللغوي العالمي، تلقاه الأدباء والمثقفون ومحبو اللغة العربية بكل سعادة واعتزاز وهو يحمل اسما عزيزا عليهم، مضيفاً أن هذا المجمع تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للعالم أجمع خدمة لهذه اللغة العظيمة التي شرفها الله بأن جعلها لغة القرآن الكريم وتأكيدا للدور المعرفي الذي تنهض به هذه البلاد والتي شرفها الله بأن جعلها قبلة للمسلمين ومهبطاً للوحي وموئلاً للحرمين الشريفين.وأكد على أن المؤسسات الثقافية الوطنية وفي مقدمتها الأندية الأدبية والتي تعد أحد معاقل اللغة العربية وعلومها تسخّر إمكاناتها كافة كرافد وداعم يسهم في إنجاح الدور الكبير الذي سينهض به مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.// انتهى //11:48ت م0051