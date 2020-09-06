الشماسية 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسنفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الشماسية بالقصيم برنامجاً لتعزيز الأمن الفكري في المحافظة، حيث وضعت العديد من (البنرات) التوعوية والوقائية في الطرقات والأماكن العامة، إضافة إلى عرض مجموعة من العبارات والمشاهد المتعلقة بالبرنامج عبر الشاشات.وتأتي هذه المشاركة بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وامتداداً لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم في تعزيز الأمن الفكري والوسطية والاعتدال.// انتهى //11:50ت م0052