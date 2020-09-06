جيزان 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسبدأت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان "غِراس" اليوم، صرف إعانات الأيتام وأسرهم ، لشهر محرم الجاري بقيمة إجمالية بلغت 758 ألف ريال.وأوضح رئيس مجلس إدارة "غراس" العباس بن أحمد الحازمي أن الإعانات شملت كفالة 221,400 يتيمًا ويتيمة، ودعم إيجار السكن بتكلفة 226,599 ريالًا ، وتوزيع 150,000 سلة غذائية، وتقديم أجهزه لوحية بقيمة 100,000 ريال، وبطاقات تموينية بتكلفة 60,000 ريال.// انتهى //13:09ت م0067