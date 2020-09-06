اجتماعي / "غِراس" تودع إعانات الأيتام وأسرهم في حساباتهم البنكية وتوزع سلالًا غذائية
الأحد 1442/1/18 هـ الموافق 2020/09/06 م واس
جيزان 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس
بدأت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان "غِراس" اليوم، صرف إعانات الأيتام وأسرهم ، لشهر محرم الجاري بقيمة إجمالية بلغت 758 ألف ريال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة "غراس" العباس بن أحمد الحازمي أن الإعانات شملت كفالة 221,400 يتيمًا ويتيمة، ودعم إيجار السكن بتكلفة 226,599 ريالًا ، وتوزيع 150,000 سلة غذائية، وتقديم أجهزه لوحية بقيمة 100,000 ريال، وبطاقات تموينية بتكلفة 60,000 ريال.
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13:09ت م
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