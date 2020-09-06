أبوظبي 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 73,984 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2,443 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66,095 حالة .كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //13:18ت م0069