الدمام 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسرفعت بلدية محافظة النعيرية خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 15.000 متر مكعب من الأنقاض، وذلك ضمن حملاتها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أنه تم رفع وإزالة 2400 طن من النفايات الصلبة، وكنس ورفع أكثر من 1500 م3 من الرمال ضمن أعمال الكنس الآلي واليدوي, واستبدال 500 من براميل النفايات والحاويات القديمة بأخرى جديدة.ودعا المهندس الرجباني الجميع للتعاون مع البلدية وعدم رمى مخلفات المباني بشكل عشوائي، والإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية من خلال مركز البلاغات 940.// انتهى //13:21ت م0070