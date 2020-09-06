جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً ، دورة تدريبية عبر برنامج زووم ، بعنوان "صناعة المحتوى" ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.وتتناول محاور الدورة، شرحاً لمفهوم صناعة المحتوى، وأهمية ابتكار المحتوى، وأدوات صناعته، والتطرق لطرق ابتكار المحتوى الملفت، وخطوات بناءه من الصفر، إضافة إلى استعراض نماذج لمحتويات حققت النجاح، وتطبيقات لصناعة محتوى ناجح.ودعت المكتبة المهتمين بهذا الشأن، إلى حضور الدورة المحددة من الساعة الخامسة والنصف وحتى العاشرة والنصف مساءً.// انتهى //13:24ت م0071