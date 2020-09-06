الباحة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأطلقت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة مبادرة لجمع 90 قصيدة وطنية و 90 صورة فوتوغرافية و 90 لوحة فنية تشكيلية وخط عربي، وذلك تزامنًا مع الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وأوضح مدير الجمعية علي بن خميس البيضاني بأن المبادرة تأتي ضمن سلسلة المبادرات المستمرة لإشراك المجتمع في أنشطة وبرامج الجمعية، والتي حرصت خلالها الجمعية على فتح نافذة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التعبير عن مشاعرهم تجاه هذا الوطن المعطاء وقيادته الحكيمة.وبين أن المبادرة تهدف إلى جمع 90 قصيدة شعرية وطنية سواء كانت فصحى أو نبطية او شعبية بما لا يتجاوز عدد أبياتها عن 9 أبيات، و90 صورة فوتوغرافية ولوحات فنون تشكيلية وخط عربي تغطي المعالم الحضارية والثقافية والسياحية للمملكة بشكل عام أو منطقة الباحة بشكل خاص، مشيراً إلى أن الجمعية ستقوم بوضع جميع الأعمال المشاركة في إصدار خاص سيتم إطلاقه خلال فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بمنطقة الباحة.ووجه البيضاني الدعوة للجميع للمشاركة في هذه المبادرة، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال المشاركات من خلال إيميل الجمعية fnoon.albaha@gmail.com، وذلك حتى الـ 15 من سبتمبر الجاري.// انتهى //13:46ت م0076