عام / أمانة محافظة جدة تغلق 235 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية
الأحد 1442/1/18 هـ الموافق 2020/09/06 م واس
جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس
أسفرت جولات أمانة محافظة جدة الرقابية الميدانية على نطاق 19 بلدية فرعية عن اغلاق 235 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الانظمة والتعليمات البلدية ، والتي شملت جميع الأنشطة التجارية .
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ، أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وسط حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص .
ودعا وكيل الأمين للبلديات الفرعية لتعاون سكان محافظة جدة في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم ، بما يحقق الصحة العامة .
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