الكويت 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر35 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5290 نقطة بنسبة هبوط بلغت 67ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر292 مليون سهم تمت عبر 9759 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر37 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 7ر5 نقاط ليبلغ مستوى 85ر4265 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر186 مليون سهم تمت عبر 4946 صفقة نقدية بقيمة 4ر8 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر49 نقطة ليبلغ مستوى 71ر5815 نقطة بنسبة هبوط بلغت 84ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر106 مليون سهم تمت عبر 4946 صفقة بقيمة 10ر29 مليون دينار .// انتهى //13:50ت م0078