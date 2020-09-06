سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف رجلي أمن في تونس
الأحد 1442/1/18 هـ الموافق 2020/09/06 م واس
جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس
أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية ، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية ، متمنية الشفاء العاجل للجريح.
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15:20ت م
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