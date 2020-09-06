جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية ، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية ، متمنية الشفاء العاجل للجريح.// انتهى //15:20ت م0117