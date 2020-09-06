مكة المكرمة ١٨ محرم ١٤٤٢ الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٠م واساستقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه "اليوم" عدداً من الأسر المنتجة وسيدات الأعمال بمكة المكرمة.وتم خلال اللقاء استعراض المبادرات الاجتماعية التي تم تنظيمها خلال فترة منع التجول بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، لدعم المواهب الشابة وتنمية قيم المسؤولية الاجتماعية واستغلال أوقات الفراغ في مجالات الرسم وتنسيق الزهور وتغليف الهدايا وتصميم الاكسسوارات وغيرها من الأعمال المميزة التي تحقق الاستدامة المالية للأسر المنتجة والمتعففة بمكة المكرمة.كما تم تقديم عرض عن الأعمال الحرفية والصناعات اليدوية، ومن ضمنها صناعة الكمامات القماشية، في ظل الطلب المتزايد عليها وتحقيق عائد مادي من خلالها، بالإضافة لمنتجات أخرى مميزة من صناعة الأسر المنتجة بمكة المكرمة.وأبدى معاليه إعجابه بما شاهده من منتجات حرفية وأعمال فنية، مؤكداً دعم أمانة العاصمة المقدسة للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة وتشجيع رواد الأعمال.// انتهى //15:24ت م0118