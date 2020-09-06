سكاكا 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسسلم أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بمكتبه اليوم ، الفائزين في مسابقات مهرجان تذوق جوائزهم التي بلغ مجموعها 60 ألف ريال، في 5 مسارات، كما كرم الشرعان تطبيق "عصرة" الراعي الرسمي للمهرجان.ورفع الشرعان شكره لسمو أمير منطقة الجوف على رعايته المهرجان، كما قدم شكره للقائمين على التنظيم والمشاركين والرعاة الذين أسهموا في إنجاح المهرجان، مشيرا إلى حرص الأمانة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تستقطب مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تسويق مشروعات الفود ترك ومنتجات الأسر المنتجة، ودعم الشباب ومشروعاتهم وفتح الفرص أمامهم، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.من جانبه أوضح المدير العام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن التكريم شمل الفائزين في 15 جائزة بلغت قيمتها 60 ألف ريال، والحاصلين على المراكز الأولى في مسابقتي أفضل وجبة شعبية، وأفضل وجبة سريعة لعربات الفود ترك، إضافة للحاصلين على المراكز الأولى في مسابقات أفضل صانع قهوة، وأفضل حلوى، وأفضل لوحة فنية.وكانت أمانة الجوف قد نظمت برعاية من سمو أمير منطقة الجوف، فعاليات مهرجان تذوق خلال الفترة من 7 إلى 10 محرم الجاري في منتزه النخيل بمدينة سكاكا، بمشاركة رواد الأعمال من شباب الفود ترك، كما خصص المهرجان جناحا للفنون التشكيلية وآخر للأسر المنتجة.//انتهى//15:24ت م0119