المدينة المنورة ١٨محرم 1442هـ الموافق ٠٦ سبتمبر 2020م واسنظم نادي إكسير بكلية الصيدلة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة حملة توعوية طلابية لتوزيع الكمامات والمعقمات مع انطلاقة العام الدراسي للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ‪covid-19 ‬. وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي ينتظم فيه طلاب الكليات العلمية بالحضور للمقررات العملية والتدريبية مع تطبيق التباعد والالتزام الإجراءات الوقائية داخل أروقة الجامعة.وتجدر الإشارة إلى أن جامعة طيبة بالمدينة المنورة عملت منذ وقت مبكر على الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي وبدء الدراسة افتراضيا بتجهيز المعامل وفق الاحترازات الوقائية، كما أنها وفرت عددا من القنوات لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات التنظيمية لطلابها، وتجهيز كافة القنوات الرقمية والتأكد من استيعابها لبدء الدراسة على الوجه الأكمل.// انتهى //15:26ت م0121