الدمام 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسشارك 2100 عضو من هيئة التدريس بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، في استكمال برامج التهيئة التي تقيمها الجامعة "عن بعد" في ظل البروتوكولات الوقائية لجائحة كورونا، استعدادا للعام الدراسي الجديد.وأوضح عميد عمادة تطوير التعليم الجامعي الدكتور محمد الكثيري، أن العمادة نفذت عددا من البرامج خلال الأسبوعين الماضيين، استفاد منها نحو 2100 عضو هيئة تدريس من منسوبي الجامعة، التي من شأنها أن تخدم العملية التعليمية في جوانب التطوير والتدريب، ورفع من مستوى عضو هيئة التدريس.وبين الدكتور الكثيري، أن مواضيع البرامج ركزت على أفضل الممارسات في التعليم والتعليم الجامعي، منها الأستاذ الجامعي في الظروف الاستثنائية، والتصميم التحفيزي للتعلم، والفصول المقلوبة، وحلقة نقاش عن التعليم عن بعد تحديات وإيجابيات، والتدريس الجامعي في ضوء متطلبات التنمية وسوق العمل؛ ومهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز التعلم باستخدام التكنولوجيا، والتفاعل والاندماج في بيئة التعلم الافتراضية، إضافة إلى جملة من الموضوعات الأخرى.// انتهى//15:27ت م0123