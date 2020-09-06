جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واستواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة من خلال عيادات "تطمن" في مختلف أنحاء المحافظة , تقديم خدماتها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، تشمل تقديم الخدمة الصحية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة ، من خلال استقباله في المستشفيات التي توجد بها هذه العيادات أو المراكز الصحية من دون تحديد موعد مسبق .وتستقبل العيادات الجميع من الجنسين كباراً وأطفالاً ، سعوديين كانوا أو مقيمين ، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة ، حيث تشمل مواقع عيادات "تطمن" مستشفى الملك فهد ، ومجمع الملك عبدالله الطبي ، وعيادتين بمستشفى شرق جدة ، ومستشفى الملك عبدالعزيز ، ومستشفى الثغر ، ومستشفى الليث العام ، وعيادتين بمستشفى رابغ العام ، ومستشفى أضم العام .في حين تشمل العيادات بالمراكز الصحية مركز صحي أبحر الشمالية ، والحمراء ، وغليل ، وكيلو 13 ، والريان ، ومركز صحي الليث ، إضافة أنه يتم معرفة خطوات مواقع العيادات عبر تطبيق "موعد" ، واختيار حجز موعد ، واختيار المركز الصحي ، من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة "جميع العيادات" لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت ، واختيار عيادة "تطمن" في المستشفيات أو في المراكز حسب الرغبة ، وستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم الخدمة .كما هيأت الشؤون الصحية بمحافظة جدة مركزين للفحص الموسع لفيروس كورونا عبر السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى اكثر من 000 , 10 زائر يومياً على مدار 24 ساعة يوميا ، المخصصة للمركبات ، يتم خلالها فحص الأشخاص دون الحاجة إلى الخروج منها وفي خلال دقائق .وتجري طريقة الفحص عبر حجز مواعيد عن طريق تطبيق "صحتي" للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أعراض ، ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم ، إثر ذلك يحدد التطبيق أقرب المراكز للراغب بالفحص ، كما يضع التطبيق أسئلة أولية لمعرفة حالة الأشخاص حول إذا ما كان لديهم أعراض أو خالطوا حالات مصابة .الجدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت عيادات "تطمن" بمختلف أنحاء المملكة ؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا ، مثل : ارتفاع في درجة الحرارة ، وضيق في التنفس ، وألم في الصدر ، وسعال ، واحتقان في الحلق ، وإسهال ، وفقدان حاسة الشم والتذوق ، وتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة .كما استهدفت الوزارة من خلال مركز الفحص الموسع لفحص الأشخاص داخل السيارات لتقييم معدل انتشار الفيروس في المملكة ، ويأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .// انتهى //15:32ت م0124