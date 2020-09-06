جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واساستقبل معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمكتبه بجدة اليوم ، سفير دولة غامبيا لدى المملكة والمندوب الدائم لدى المنظمة، عمر جبريل صلاح.وبحث الجانبان التطورات الأخيرة التي تهم القضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية لتحقيق العدالة للروهينجيا , وأشادا بمستوى التنسيق والتعاون بشأنها في ضوء القرار التاريخي للمحكمة بوجوب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا في ميانمار.ونوه الجانبان بانخراط الدول الأعضاء في الدعم المستمر للروهينجيا وحث المجتمع الدولي على تقديم مزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لصالح شعب الروهينجيا.وأشاد معالي الأمين العام للمنظمة بالدول التي قدمت إسهامات مالية لدعم حساب القضية، مقدما الشكر لها على سرعة استجابتها، مناشدًا بقية الدول الأعضاء لدعم هذه القضية الحقوقية التي وجدت إشادة وترحيبا من المجتمع الدولي.كما ثمن معالي الدكتور العثيمين الدورالذي تضطلع به غامبيا داخل منظمة التعاون الإسلامي في دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك وخاصة الجهود التي تقوم بها دولة غامبيا في إطار القضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية لتحقيق العدالة للروهينجيا.وأكد اللقاء أهمية تعزيز الحوار وعلاقات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة غامبيا في شتى المجالات.// انتهى //15:37ت م0125