الرياض 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 20.47 نقطة ليقفل عند مستوى 8024.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.5 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 401 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 384 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات المملكة, أنعام القابضة, الأسماك, الباحة, والكثيري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سدافكو, أسواق عبدالله العثيم, الرياض ريت, سابك, وأسمنت الشمالية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.68% .فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الأسماك، إعمار, زين السعودية, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, الراجحي, المصافي, دار الأركان، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 245.21 نقطة ليقفل عند مستوى 9757.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 59 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 1.9 مليون سهم تقاسمتها 1273 صفقة.// انتهى //15:38ت م0126