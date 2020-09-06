سكاكا 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسدعت لجنة الرياضة المجتمعية بمنطقة الجوف جميع فئات المجتمع , للانضمام لمجموعاتها الرياضية في جميع مدن ومحافظات المنطقة الواقعة تحت مظلتها التي أنشئت بقرار من سمو أمير منطقة الجوف ، لتغيير نمط حياة الفرد إلى الأفضل .وأكدت اللجنة أنه في حال انضمام أي فرد من أفراد المجتمع من الذكور والإناث لإحدى المجموعات سيتم تزويده بالزي الرياضي ومواعيد التمارين ومواقعها، وسيقوم الفريق الطبي بالمجموعة بعمل سجل خاص بكل فرد ومتابعة وزنه ونشاطه وتقديم الاستشارة له مجاناً.وتنوعت المجموعات التي تمكن الفرد من الالتحاق بها وهي " مجموعة المشاة والهايكنج " للمشي الجماعي في أماكن مخصصة تقام شهريا في إحدى الأماكن الطبيعة للمنطقة ، و " مجموعة الدراجين " وتعمل على تنظيم تمارين الفريق بمسارات مخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في مناشط المنطقة ، حيث يقدم الفريق للمنتسب للعضوية كافة تسهيلات الحصول على دراجة رياضية بمواصفاتها التي تناسب نشاطه ، و " مجموعة التمارين الرياضية " التي ستخصص مدربا متخصصا لإعطاء التمارين مع وجود طبيب مشرف لقياس الوزن والكتلة وإداريين يتولون تجهيز كل الأدوات والمواقع لإقامة تمارين رياضية جماعية تناسب كل فئة في المجموعة.وبينت اللجنة أنه يمكن لمن يرغب الانضمام لإحدى المجموعات زيارة الرابط واختيار المجموعة المناسبة والتسجيل فيها (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMD35UCU2lYlfplEgFaVZJ9fgKpH7Ce1qeAtBuLwbDZz1RXQ/viewform)//انتهى//15:38ت م0127