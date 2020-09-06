الرياض 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسينظم الاتحاد السعودي لكمال الأجسام و(الباور لفتنق) "عن بُعد " في الـ12 من سبتمبر الجاري بطولة المملكة للقوة البدنية بمشاركة 17 لاعباً.وتعد البطولة إحدى مبادرات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس أسامة الرميان من أجل الاستمرار والإبقاء على المستوى اللياقي والبدني للاعبين عند الجاهزية الدائمة, حيث عمد الاتحاد والجهاز الفني للمنتخبات منذ ظهور جائحة كورونا المستجد وتعليق النشاط الرياضي بالمملكة لوضع الخطط الكافية لاستمرار اللعبة دون توقف، وتحفيز اللاعبين في منازلهم لأداء تدريباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لاتحاد اللعبة لمتابعة وتوجيه اللاعبين طوال المدة الماضية.وتعتمد بطولة المملكة للقوة التي ستقام عبر أحد البرامج المرئية على تقييم الأداء الفني والتقني للتدريبات المختلفة المعتمدة في البطولة، ويتم حساب الفائزين بجمع أكثر نقاط بالأفضلية لكل تدريب وفق حسابات فنية عالمية لجميع المشاركين في البطولة.// انتهى //15:38ت م0128