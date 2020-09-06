بريدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر , اليوم , مشروعي الممر السفلي لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة بريدة , وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة , التي تأتي ضمن مشروعات تنموية تم تدشينها بقيمة تزيد عن 800 مليون ريال.وأزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع طريق الملك عبدالله بطول تجاوز 2 كيلو متر بقيمة 464 مليون ريال , ولمشروع طريق الأمير نايف بطول 21 كيلو متراً بتكلفة 98 مليون ريال،واستمع سموه من مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الحميدي الشمري لشرح عن تفاصيل المشروعين.ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل في تصريح صحفي بمعالي الوزير في زيارته اليوم لمنطقة القصيم ومدينة بريدة ، وزيارته لعموم المنطقة وإطلاعه على مشروع القصيم مكة وتفقد الكثير من الطرق ، مشيداً بهذه الجولة الكاملة للاطلاع على ما تم تنفيذه في هذه المشاريع.وقال سموه": هذا اليوم ولله الحمد نرى مشاريع تنموية كبيرة تخدم النقل بأعلى المواصفات في التنفيذ بمنطقة القصيم عامة ومدينة بريدة خاصة".من جانبه نوه معالي وزير النقل بما يحظى به قطاع النقل من دعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، مشيراً إلى متابعة سمو أمير القصيم لمختلف مشروعات الطرق في المنطقة الأمر الذي أسهم في تجاوز المعوقات خلال مراحل التنفيذ للمشروعين وتكامل لأدوار الأجهزة الحكومية تحقيقاً لمعايير الجودة والسلامة.حضر التدشين معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي , ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي وعدد من المسؤولين.// انتهى //15:43ت م0131