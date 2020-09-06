جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن لجنة تحكيم المشروعات الـ 12 المشاركة في معمل البحر الأحمر السينمائي 2020، التي ضمّت كلاً من المخرج المصري يسري نصر الله، والمنتجة السينمائية الروسية ناديا تورين سيف، والمنتج والكاتب مينولف زورهوست.وستقوم لجنة التحكيم بالإعلان عن الفائزين بجائزتي إنتاج بقيمة 500 ألف دولار لكل منهما، وذلك في حفل يقام عبر الإنترنت يوم 25 من سبتمبر الجاري.وأعرب المخرج يسري نصر الله عن سعادته وتشرفه بمسؤولية الانضمام إلى لجنة تحكيم معمل البحر الأحمر السينمائي، متمنياً أن تسهم هذه المنحة الإنتاجية الكبيرة بدعم المخرجين العرب، ودفع السينما العربية إلى آفاق جديدة.من جهته أبدى مينولف زورهوست الذي أشرف على تطوير 200 إلى 300 مشروع سينمائي خلال مدة عمله في آرتيه إعجابه خلال السنوات الأخيرة بما حققته السينما العربية من إنجازات، متطلعاً لاكتشاف هذه المشروعات السينمائية من السعودية والعالم العربي وما تحمله من إمكانات واعدة.وأشارت المنتجة السينمائية ناديا تورين سيف إلى أن المِنَح الإنتاجية لمعمل البحر الأحمر السينمائي تمثل فرصة رائعة أمام صناع الأفلام العرب لإحياء مشاريعهم، ومنح العالم فرصة اكتشاف هذه المواهب الصاعدة.يُذكر أن معمل البحر الأحمر السينمائي يواصل فعالياته عبر الإنترنت يوم 19 أكتوبر المقبل -التي يشارك فيها 12 مشروعاً مختاراً , منها ستة مشروعات سينمائية من السعودية, وستة أخرى من بقية أنحاء العالم العربي- في ورشة العمل الثالثة ضمن المعمل في بيئة اجتماعات رقمية عبر الإنترنت، تهدف لتدريب المشاركين على كيفية تقديم مشاريعهم وعرضها، وذلك تمهيداً للمشاركة في اجتماعات (تورينو فيلم لاب) الرقمية في نوفمبر المقبل، وهي سوق دولية للإنتاج المشترك يضم مشروعات تم تطويرها من خلال مبادرات وأنشطة المؤسسة، بما فيها (تورينو سكريبت لاب) لتطوير النصوص، و(تورينو فيتشر لاب) لتطوير الأفلام الطويلة، و(تورينو سيريس لاب) لتطوير المسلسلات، ومعمل البحر الأحمر السينمائي.وقد قامت مؤسسة (تورينو فيلم لاب) بالتعاون مع معمل البحر الأحمر السينمائي باختيار 12 مشروعاً سينمائياً، حيث انضم فريق كل مشروع من مخرج ومنتج للعمل مع محترف سينمائي لتطوير المشروعات وصقل مواهبهم وخبراتهم بما يتناسب مع كل مرحلة من مراحل العمل الإبداعي, وقد صُمّم هذا البرنامج الشامل ليتناسب مع المشاريع في أي مرحلة من مراحل تطويرها، مستهدفاً مخرجي ومنتجي هذه الأعمال وكتّاب سيناريوهاتها للدفع بمواهبهم وإبداعاتهم.من جهتها أكّدت المديرة التنفيذية لمؤسسة (تورينو فيلم لاب) سافينا نيروتي أن هذه الشراكة مع معمل البحر الأحمر السينمائي تجاوزت كل التوقعات على الرغم من التحديات والانقطاعات نتيجة الوباء العالمي, وأنها على يقين بأن عددًا كبيرًا من تلك المشروعات سيتم إنجازها وتحويلها إلى أفلام حتى وإن لم تحصل على إحدى منحتي الإنتاج التي يقدمها المعمل.كما تناول البرنامج جميع الجوانب المتعلقة بصناعة الأفلام، بدءًا من تقديم الخبرات الاستشارية للسيناريوهات، مروراً بالعمل مع الخبراء في مجالات الإخراج، والتصوير، والصوت، وحتى مراحل ما بعد الإنتاج، إضافة إلى الجوانب التجارية الخاصة بالتمويل والمبيعات والترويج وجذب الجماهير, فضلاً عن تبادل الآراء والخبرات في عملية تعاون إبداعية مع المستشارين والخبراء المشاركين بما يثري المشاريع ويمنحها الكثير من وجهات النظر.// انتهى //16:46ت م0148