القاهرة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر2020 م واسواصلت عمليات البيع لجني الأرباح ضغوطها على مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء انتقائية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات والمستثمرين الأفراد المصريين، وأحجام تداول متوسطة بسوق الأسهم.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 622 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.1 مليار جنيه، تضمنت 1.2 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% مسجلًا 11073.02 نقطة عند الإغلاق، وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 0.41% منهيًا التعاملات عند مستوى 1841.73 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2728.85 نقطة.// انتهى //16:47ت م0149