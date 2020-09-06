السيح 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسوقعت إدارة تعليم الخرج اليوم ، مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبدالله بن غنيم الخيرية ، وذلك في مقر الإدارة بمدينة السيح .ووقع الاتفاقية مع المؤسسة مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ، حيث تتضمن توزيع أجهزة تعليمية لدعم الطلاب والطالبات من أبناء الأسر المحتاجة ، لتسهيل عملية "التعلم عن بعد" والاستفادة من منصات التعليم العام.// انتهى //17:00ت م0150