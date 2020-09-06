محايل 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم محافظة رجال ألمع مبادرة بعنوان "ندعمكم" تهدف لتقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من خلال إدارة تقنية المعلومات والمدارس المناوبة للبنين والبنات التي تعمل في إجازة نهاية الأسبوع.وأوضح مدير التعليم الدكتور احمد العُمري أن هذا سيسهم في اكتمال تسجيل طلابنا وطالباتنا وجاهزية مدارسنا لانطلاق التعليم وضمان جودة رحلة التعلم التي تسعى لها وزارة التعليم محققة لتوجهات قيادتنا الرشيدة، مشيرًا إلى أهمية التعليم عن بُعد وضرورة تضافر كافة الجهود في هذا الصدد لتكون منصة مدرستي جاهزة بنسبة 100% للطلاب والطالبات ابتداءً من يوم الأحد القادم بإذن الله، آملاً من قادة وقائدات المدارس بذل المزيد من التواصل مع المجتمع وتأكيد أدوارهم وإرسال الرسائل الايجابية وزيادة الدافعية للتفاعل المطلوب مع التعليم عن بُعد والدخول على المنصة والانتظام في الدراسة وضمان استمرار العملية التعليمية، مقدمًا شكره للقادة والقائدات ولكافة فرق العمل في الإدارة على قبولهم وتبنيهم هذه المبادرة واستعدادهم للتفعيل المحقق لأهدافها.وتأتي هذه الخطوة من تعليم رجال المع تزامنا مع توجيهات وزارة التعليم في دعم التعليم عن بُعد بكافة الوسائل الممكنة وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض الميدان التعليمي ليواصلوا مسيرة التعليم دون انقطاع ويعوضوا الفاقد التعليمي بكل اقتدار.// انتهى //17:08ت م0151