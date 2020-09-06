ينبع 18محرم 1442هـ الموافق 06سبتمبر 2020م واسحصل قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي في كلية ينبع الجامعية على اعتمادين أكاديميين من منظمة الاعتماد الامريكية ABET لبرامج علوم وهندسة الحاسب الآلي، الأمر الذي يسهم في ضمان تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، وتعد هذه الاعتمادات الأكاديمية هي الأولى من نوعها في الهيئة الملكية بينبع، وتعد إضافة مميزة لإنجازات قطاع التعليم بالهيئة الملكية بينبع وأحد أهم وسائل ضمان الجودة لجميع الأنشطة والبرامج الأكاديمية، ومن المتوقع أن يسهم هاذان الاعتمادان في زيادة معدلات توظيف الخريجين وتعزز من فرص قبول الراغبين منهم في إكمال دراسته بالجامعات العالمية خارج المملكة.يذكر أن قطاع التعليم بالهيئة الملكية بينبع حقق الكثير من الاعتمادات الأكاديمية العالمية منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتراف الأكاديمي لجميع برامج كلية ينبع الصناعية من الهيئة الأميركية لاعتماد البرامج الهندسية والتقنية، وكذلك الاعتماد الأكاديمي لبرنامج البكالوريوس في تخصص إدارة سلاسل الإمدادات من المعهد الملكي للوجستيات والنقل بالمملكة المتحدة، كما حقق القطاع الاعتراف الأكاديمي من منظمة ACBSP لبرامج الإدارة والأعمال، ويأتي الحصول على تلك الاعتمادات في إطار سعي الهيئة الملكية لتأهيل خريجي كلياتها ومعاهدها للمنافسة في سوق العمل وتزويدهم بأفضل الخبرات العلمية الحديثة وتغطية احتياج القوى العاملة المؤهلة والمدربة التي ستقود قطاع الصناعة والاقتصاد في المملكة.// انتهى //17:11ت م0152