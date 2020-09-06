الرياض 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسشارك مجلس الشورى ممثلاً بمعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري اليوم ( عبر الاتصال المرئي ) في تدشين الهوية الجديدة للديوان العام للمحاسبة الذي نظمه الديوان برعاية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري .وقد جاء تدشين الهوية الجديدة للديوان العام للمحاسبة بعد صدور المرسوم الملكي الكريم القاضي بالموافقة على إحلال اسم الديوان للمحاسبة محل اسم " ديوان المراقبة العامة " وما تضمنه المرسوم من الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ.من جانبه، أكد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري اهتمام وحرص مجلس الشورى على تعزيز تعاونه ومساندته للدور الذي تقوم كافة الأجهزة الحكومية ولاسيما الرقابية منها، مشيداً بدور تلك الأجهزة الرقابية في الارتقاء بالأداء في مواجهة الفساد وتعزيز منهج الشفافية في المملكة.واكد أهمية الدور الذي ينهض به مجلس الشورى في تعزيز الدور الرقابي والارتقاء بمستوى الاداء للأجهزة الرقابية الحكوميةمن خلال دراسة التقارير السنوية لتلك الأجهزة الرقابية الحكومية وصولا إلى الارتقاء بأدائها ومستوى خدماتها.وقد شارك في تدشين الهوية الجديدة للديوان عدد من المسؤولين في الديوان العام للمحاسبة، وممثلون من قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة في المملكة .// انتهى //17:14ت م0155