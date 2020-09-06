طرابلس 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأعلن مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي اليوم أن المغرب سيستضيف اليوم اجتماعا بين أعضاء مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يضمن توحيد المؤسسات.وأشار المريمي إلى أن هذا الاجتماع يعدّ اجتماعا تمهيديا لاجتماعات قادمة في القريب العاجل في جنيف، مُستبعدًا أن يتم الاتفاق خلال هذه المناقشات على الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية السبعة، لاسيما منصب محافظ المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.ولفت المريمي النظر إلى أنه لن يكون هناك تعيينات أو تفاهم حول من يُعّيَن في هذه المناصب، وسيكون التفاهم حول توحيد المؤسسات عبر الحوار والنقاش، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة السلطة في ليبيا.// انتهى //17:17ت م0156