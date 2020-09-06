الحرث 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الحرث بالحد الجنوبي اليوم توزيع 181 جهاز حاسب محمول، وتوزيع 481 شريحة بيانات إنترنت مفتوح على الطلاب والطالبات من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن محمد الهزازي أن عملية التوزيع كانت عن طريق قسم الخدمة الاجتماعية بالجمعية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المستفيدين .وأكد حرص الجمعية على مساعدة أبناء الأسر المستفيدة من خدماتها وتمكينهم من إكمال تعليمهم عن طريق منظومة التعليم عن بُعد ، مقدما شكره لجميع الجهات الداعمة، سائلا الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من دعم لبرامج الجمعية .// انتهى //17:28ت م0160