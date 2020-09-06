القاهرة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر2020 م واساستعرض الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي رئيس بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خطة انتشار البعثة في بعض محافظات جولة الإعادة لانتخابات المجلس المقرر إجراؤها يومي 8 و9 من الشهر الجاري.وقالت الجامعة العربية في بيان اليوم : إن اللقاء جاء في ضوء مواصلة البعثة لمهمتها بمتابعة مجريات جولة الإعادة للقيام بأعمال رصد ومشاهدة وملاحظة الاقتراع والعدّ والفرز طبقاً للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي تحدد حقوق وواجبات بعثة المتابعة.وأشارت إلى أن السفير خطابي اطّلع خلال اللقاء على الترتيبات التنظيمية المتخذة من قبل الهيئة بصفتها المؤسسة الدستورية المشرفة حصرياً على جميع الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية.من جهته أشاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم بالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية خلال الاستحقاقات كافة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها وفي نطاق احترام محددات السيادة الوطنية والأنظمة القانونية.// انتهى //17:35ت م0162