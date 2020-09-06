القدس المحتلة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى، ونصبت "أجهزة إلكترونية" على أحد أسطح المسجد.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أنها رفضت فتح بوابة مئذنة "باب الأسباط" يوم الخميس الماضي لشرطة الاحتلال بهدف تركيب أجهزة إلكترونية.وأضافت أن شرطة الاحتلال حاولت مرّة أخرى فتح باب المئذنة اليوم لكنّ الحراس لم يسمحوا لهم بذلك، لتستدعي قواتها في المكان وتقتحم المسجد من "باب الأسباط".// انتهى //18:58ت م0176