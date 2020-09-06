حفر الباطن 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأوضحت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن أن مستشفى الملك خالد بالمحافظة قدم خدماته خلال العام الماضي 1441هـ لـ 203,878 مراجعاً لأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ،فيما تخطى عدد مراجعي قسم الأشعة 346591 مراجعاً ، وقام المستشفى بإجراء 1466043 فحصاً مخبرياً ، ووصل عدد المتبرعين بالدم 2365 متبرعاً .وبينت في التقرير السنوي أن صيدليات المستشفى صرفت 346591 وصفه علاجية ، وقدم خدمة الطب المنزلي لما يقارب 1499 مستفيداً ، وأجرى مستشفى الملك خالد عدد من العمليات النوعية والتي بلغت 378 عملية.وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة مستشفياتها لجميع أفراد المجتمع .// انتهى //19:01ت م0177