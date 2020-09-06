القاهرة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واساستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.وأشارت الجامعة في بيان إلى أن اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية ومالطا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، وآليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع الجانبين، موضحة أن الوزير المالطي أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربي.ولفتت النظر إلى أن الوزير المالطي اهتم بالتعرف على موقف الجامعة العربية إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا لاسيما في ضوء الاهتمام الخاص الذي تبديه مالطا بالشأن الليبي، حيث أطلعه أبو الغيط على ثوابت تعامل الجامعة مع هذا الملف والجهد الذي تبذله لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.كما أوضحت أن أبو الغيط تداول مع الوزير المالطي آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وثمّن مواقف مالطا حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.// انتهى //19:25ت م0184