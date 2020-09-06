اجتماعي / تنمية "هروب" تنفذ مبادرة " وقاية "
الأحد 1442/1/18 هـ الموافق 2020/09/06 م واس
هروب 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس
نفذت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة هروب ممثلة في فريق " نماء " التطوعي اليوم مبادرة تحت عنوان "وقاية" تستمر لمدة شهر ، وتستهدف الأماكن العامة وأسواق المحافظة ، بمشاركة 25 متطوعاً .
وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة جابر بن معائل هروبي أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بجائحة كورونا وكيفية الوقاية منها ، مشيراً إلى أن مبادرة "وقاية" تركّز على توزيع المعقمات والكمامات ، وشرح طريقة الاستخدام الصحيحة لتجنب الإصابة وترتيب مرتادي السوق ومنع الازدحام.
وتأتي المبادرة ضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التطوعية والمجتمعية التي تنفذها اللجنة لتوعية أفراد المجتمع .
// انتهى //
19:40ت م
0186