هروب 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة هروب ممثلة في فريق " نماء " التطوعي اليوم مبادرة تحت عنوان "وقاية" تستمر لمدة شهر ، وتستهدف الأماكن العامة وأسواق المحافظة ، بمشاركة 25 متطوعاً .وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة جابر بن معائل هروبي أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بجائحة كورونا وكيفية الوقاية منها ، مشيراً إلى أن مبادرة "وقاية" تركّز على توزيع المعقمات والكمامات ، وشرح طريقة الاستخدام الصحيحة لتجنب الإصابة وترتيب مرتادي السوق ومنع الازدحام.وتأتي المبادرة ضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التطوعية والمجتمعية التي تنفذها اللجنة لتوعية أفراد المجتمع .// انتهى //19:40ت م0186