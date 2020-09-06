الجزائر 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية.وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور جمال فورار أن عدد الإصابات بالوباء ارتفع إلى 46364 إصابة مؤكدة، كما سُجّلت 7 حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 1556 وفاة.وأشار المتحدث إلى تسجيل 264 حالة شفاء جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 32745 حالة، بينما يوجد 44 مريضا في العناية المركزة عبر مستشفيات البلاد.// انتهى //19:43ت م0187