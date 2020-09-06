رفحاء 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسالتحق 700 طالب وطالبة في حلقات "محكمات القرآن"الإلكترونية -عن بعد-الذي أطلقته جمعية "كرام"لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية،بعد صلاة المغرب من كل يوم، وتستمر حتى 28 من شهر صفر المقبل.ويهدف البرنامج إلى تعليم الحفظ والمراجعة وتصحيح التلاوة للقرآن الكريم للبنين والبنات، في سبعة فروع (أجزاء): "1،3،5،10،15،20،30".وتأتي هذه الدورة في إطار مواصلة جمعية كرام رسالتها ودورها في تعليم القرآن الكريم وتعلّمه .// انتهى //21:23ت م0200