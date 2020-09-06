جيزان 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسفتحت جمعية تميز الشبابية بمنطقة جازان، باب التسجيل في برنامج "مكن" من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.‏ ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب والفتيات على مهارات تصميم وتطوير وإدارة المشاريع المجتمعية وتصميم مشروع مجتمعي يخدم فئات المجتمع، ويتضمن عدداً من الدورات التدريبية واللقاءات والجلسات الاستشارية.ويأتي البرنامج ضمن البرامج التدريبية والتطويرية التي تنفذها الجمعية خلال هذا العام.// انتهى//21:23ت م0201