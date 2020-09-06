الحرث 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة الحرث اليوم، المخصصات المالية للأيتام المسجلين لديها لشهر يوليو للعام 2020م، ضمن برنامج كفالة اليتيم.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن محمد الهزازي، أن الجمعية أودعت أكثر من 19 ألف ريال في حسابات الأيتام التابعين لها، مبيناً أن عدد المستفيدين من الإعانات بلغ 99 يتيمًا ويتيمةً.وأشار إلى أن برنامج كفالة اليتيم يعد أحد برامج الجمعية التي تهدف من خلالها إلى توفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها وتخفيف العبء المادي عنهم وتغطية مصروفاتهم المعيشية التي يحتاجونها.// انتهى //21:26ت م0203