رام الله 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في رام الله اليوم وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجانبين بحثا آخر المستجدات السياسية.وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره لموقف ألمانيا الرافض لخطة الضم والداعم لحل الدولتين، عاداً أن الموقف الدولي والعربي الصلب وإرادة القيادة والشعب الفلسطيني هو ما أفشل مخططات الضم الإسرائيلية.وجدد اشتية التأكيد على انفتاح القيادة الفلسطينية للعودة لمسار سياسي يكون على أساس مرجعية واضحة، سواءً كانت الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، أو القانون والقرارات الدولية التي يعترف بها كل العالم، مؤكدا دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لإقامة مؤتمر دولي من أجل القضية الفلسطينية.وقال: "حتى وإن توقف الضم، لن نسمح بعودة الأمر الواقع إلى حاله، حيث يستمر الاستيطان وتدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية"، داعياً ألمانيا للعب دور في كسر الأمر الواقع من خلال مسار سياسي جدّي.بدوره، أكد الوزير الألماني استمرار دعم بلاده حل الدولتين ووقوفها إلى جانب القانون والقرارات الدولية.// انتهى //21:27ت م0205