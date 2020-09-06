عمّان 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، الذي يزور عمّان حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة, كما شددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها غير الشرعية وخصوصاً ضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها التي تقوّض حل الدولتين وجميع فرص تحقيق السلام العادل.// انتهى //21:29ت م0207