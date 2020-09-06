عام / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران
الأحد 1442/1/18 هـ الموافق 2020/09/06 م واس
الرياض 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
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