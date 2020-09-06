الرياض 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.// انتهى//21:56ت م0213