جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر ، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة ، مستغلاً عمله في نفس البنك كمسؤول عن تلك الأجهزة ، وقدرت المبالغ المختلسة بحوالي ( 120.000) مئة وعشرين ألف ريال ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .// انتهى //22:07ت م0214