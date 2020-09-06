جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخَّخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.وشدّد العثيمين في بيان له اليوم، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.// انتهى //22:47ت م0219