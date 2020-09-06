القاهرة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق الجونة على ضيفه بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، باستاد خالد بشارة بمدينة الجونة بالغردقة، وذلك في إطار الجولة الـ25 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.بهذا الفوز ارتفع رصيد الجونة إلى 28 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثالث مع إمكانية فقدانه للمركز الثالث، في حال فوز المقاولون العرب صاحب الـ43 نقطة غدا على وادي دجلة.وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، تعادل فريق المصري البورسعيدي مع فريق إنبي بهدف لكل منهما، ليصبح رصيد المصري 22 نقطة في المركز 16 بجدول الترتيب ولديه 3 مباريات مؤجلة، وبفارق 3 نقاط عن أسوان صاحب أقرب مراكز البقاء، أما انبي فقد أصبح رصيده 32 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.//انتهى//22:55ت م0221